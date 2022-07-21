Diebesbanden auf der SpurJetzt kostenlos streamen
110 Notruf Autobahn
Folge 4: Diebesbanden auf der Spur
92 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
Im Grenzgebiet zu Polen sind Nadine und Frank von der Bundespolizei einem Autodieb auf der Spur. Nahe der Schweizer Grenze landen die beiden Bundespolizisten Erik und Lars unterdessen einen Fahndungstreffer. In Wiesbaden sind die Polizisten Nicolas und Manuel in einem Videowagen unterwegs - auf der Jagd nach Rasern und Dränglern. Und einen besonders dreisten Hochstapler entdecken die bayerischen Grenzpolizisten Markus und Dieter auf der Autobahn bei Passau.
