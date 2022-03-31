110 Notruf Autobahn! Helden des HighwaysJetzt kostenlos streamen
87 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12
Raserei, zu dichtes Auffahren oder technisch defekte Fahrzeuge verursachen jeden Tag verheerende Unfälle auf deutschen Schnellstraßen. Für die Autobahn-Polizisten bedeutet das oft Einsätze unter lebensgefährlichen Bedingungen: Kevin S. und Sina H. eilen zu einem Großbrand auf der A7. Ein Lkw steht in Flammen, dichter Qualm behindert die Löscharbeiten und den Verkehr. Als die Kommissare den Lkw-Fahrer vernehmen, stellt sich heraus, dass er gefährliche Stoffe transportiert.
Genre:Nachrichtenmagazin, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1