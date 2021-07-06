Drogenschmugglern auf der SpurJetzt kostenlos streamen
110 Notruf Autobahn
Folge 1: Drogenschmugglern auf der Spur
88 Min.Folge vom 06.07.2021Ab 12
Spektakuläre Verfolgungsjagd auf der A12 Berlin-Warschau: Dort hat die Polizei ein gestohlenes Fahrzeug entdeckt. Außerdem: Vollsperrung der A6 Nürnberg-Prag. Kurz vor der Grenze hat die Bayerische Grenzpolizei die Autobahn komplett dicht gemacht. Eine Großkontrolle mit 50 Polizisten steht an. Und: Verdacht auf eine Sexualstraftat. Auf einem Rastplatz an der A8 München-Salzburg greifen die Schleierfahnder einen Mann aus Osteuropa auf.
Genre:Nachrichtenmagazin, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1