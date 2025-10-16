Rettung aus der TropfsteinhöhleJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 16.10.2025: Rettung aus der Tropfsteinhöhle
Regelmäßige Übungen gehören bei der Feuerwehr zum Berufsalltag. Dabei trainieren die Wachmannschaften die taktische Vorgehensweise bei verschiedenen Einsatzszenarien. In dieser Folge soll das Team in Iserlohn eine Puppe in einer Höhle finden. Der Funkverkehr nach draußen gelingt nur mit einem Trick. Ist die Truppe bei der simulierten Rettungsaktion erfolgreich? In Bautzen herrscht Ausnahmezustand in der Agentur für Arbeit. Dort brennt die Heizungsanlage. In der Stadt an der Spree ist zudem ein Auto mit einem Lkw kollidiert. Ein Insasse schwebt in Lebensgefahr.
