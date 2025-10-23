112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 23.10.2025: Ätzende Rohrreinigung
44 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Die gefährlichen Chemikalien müssen runter vom Körper! In Chemnitz helfen Feuerwehrleute einem Mann, der sich mit Rohrreiniger verätzt hat. In Mainz rückt ein Team in dieser Folge von „112“ zu einem Löscheinsatz aus. Dort sind in einer Hofeinfahrt mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Die Flammen drohen auf ein Wohngebäude überzugreifen. Und nach einem schweren Verkehrsunfall müssen die Lebensretter in Rheinland-Pfalz schnell handeln. Ein Auto soll frontal in eine Hauswand gekracht sein. Zwei Personen sind möglicherweise im Fahrzeug eingeklemmt.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
