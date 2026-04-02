112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 02.04.2026: Feuerball auf der Autobahn
44 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Bei Bielefeld brennt auf dem Seitenstreifen der Autobahn ein Lkw. Auch ein großer Teil der Böschung steht bereits in Flammen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften versucht, das Feuer einzudämmen. An einer Bus- und Straßenbahnhaltestelle ist ein Mann zusammengebrochen. Passanten wählten daraufhin den Notruf. Die Symptome könnten auf eine lebensbedrohliche Hirnblutung hindeuten, die eine sofortige Behandlung im Krankenhaus erfordert. Und in Wiesbaden geraten Gartenarbeiten außer Kontrolle. Kommen die Anwohner in der Nachbarschaft mit dem Schrecken davon?
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Genre:Action, Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10, Season 12-13: Warner Bros. Discovery, Inc.