Folge vom 09.04.2026
Bewusstloser Mann in brennender WohnungJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 09.04.2026: Bewusstloser Mann in brennender Wohnung
44 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Im Freistaat Sachsen brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Ein Bewohner soll sich noch im Gebäude aufhalten. Die Wohnung in Chemnitz ist völlig vermüllt. In den Zimmern stapeln sich Berge von Unrat und die Rauchentwicklung ist so stark, dass die Einsatzkräfte kaum die eigene Hand vor Augen sehen. Der Angriffstrupp kann den älteren Mann zunächst nicht finden. In Bielefeld steht ein Oldtimer in Flammen und eine 24-jährige Brandmeisteranwärterin erlebt ihre Feuertaufe. Und in Aschaffenburg müssen die Lebensretter in dieser Folge eine Nottüröffnung durchführen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13: Warner Bros. Discovery, Inc.