112: Feuerwehr im Einsatz

Spezial - Die besten Einsätze

Folge vom 26.11.2019
Spezial - Die besten Einsätze

Spezial - Die besten EinsätzeJetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 26.11.2019: Spezial - Die besten Einsätze

45 Min.
Folge vom 26.11.2019
Ab 12

Unfallopfer befreien, Brände löschen, Menschen retten: Wenn die Notfallhelfer der Feuerwehrwachen in Saarbrücken, Gießen, Kaiserslautern, Hagen und Flensburg ausrücken, ist Gefahr im Verzug. Im Berufsalltag der Feuerwehrleute sind vielseitige Fähigkeiten gefragt, denn sie wissen nie, was beim nächsten Alarm auf sie zukommt. Wie fühlt es sich an, in voller Montur in ein brennendes Gebäude vorzurücken? Und was ist zu tun, wenn es aus dem Motorraum eines Autos qualmt? In dieser Folge berichten die Lebensretter von kuriosen Erlebnissen und von spektakulären Einsätzen.

