112 Notruf Deutschland

Zwischen Promilleopfern und Schädelhirntrauma

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 20.04.2021
90 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12

Ihr Revier ist das Frankfurter Bahnhofsviertel, ihre Patienten die Sorgenkinder der Stadt. Chris Grüne, Markus Seiler und Ali Koch arbeiten als Rettungssanitäter für den ASB. Jeder Notruf - ein neues bewegendes Schicksal. Mit dabei sind diesmal auch die Ärzte, Schwestern und Pfleger der Notaufnahme in Ludwigshafen. Die Unfallklinik ist Anlaufstelle für Schwerstverletzte, mit einer eigenen Station für Verbrennungsopfer. Leben retten ist hier Teamarbeit.

SAT.1
