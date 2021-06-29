112 Notruf Deutschland
Folge 9: 110 Notruf Hamburg
87 Min.Folge vom 29.06.2021Ab 12
Hamburg St. Georg: Synonym für Prostitution, Drogen, Armut und Gewalt. Rund um den Hamburger Hauptbahnhof hat sich eine Szene aus Rauschgiftabhängigen, Dealern und Trinkern etabliert. Die Taskforce "Betäubungsmittel" stößt bei ihren Razzien regelmäßig auf Cannabis, Crack und Heroin. Hauptkommissar und Dienstgruppenleiter Curt Wenzel kennt die dunkle Seite von St. Georg seit Jahren. Erstmals gewährt er einem Kamerateam Einblicke in seine Arbeit. Bildrechte: SAT.1.
112 Notruf Deutschland
Genre:Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1