112 Notruf Deutschland

Zwischen Schockraum und Extrem-Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 3
Folge 3: Zwischen Schockraum und Extrem-Einsatz

90 Min.Ab 12

Zusammen mit seinen Kollegen vom Arbeiter-Samariter-Bund rückt Chris Grüne in Frankfurt aus: Nervenzusammenbrüche, Rollerstürze, Alkoholkranke - diesmal umfassen die Einsätze die ganze Bandbreite. Oberärztin Carola Holzner und ihr Kollege Sven Büchner aus Essen haben es ebenfalls mit tragischen Fällen zu tun: vom Herzstillstand im Schockraum bis zum rätselhaften Gedächtnisverlust eines Mannes. Bilder aus einem außergewöhnlichen Arbeitsleben mit außergewöhnlichen Helden.

SAT.1
