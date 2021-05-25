112 Notruf Deutschland
Folge 5: Held:innen im Einsatz
85 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 12
Notfallsanitäter Christoph Grüne und Markus Seiler retten eine verunglückte Rollerfahrerin, einen abgestürzten Rolltreppenbenutzer und andere Frankfurter und Frankfurter:innen, die aus dem Tritt gekommen sind. In der Uniklinik Essen kommt es zu dramatischen Fällen im Schockraum. Oberärztin Yvonne Böger und Oberärztin Pouneh Engelmeyer haben alle Hände voll zu tun. Unsere Held:innen in Essen und Frankfurt - im Dauer-Einsatz für Menschen in größter Not.
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1