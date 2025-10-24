20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments: Die lustigsten MomenteJetzt kostenlos streamen
Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll feiern 20 Jahre Dancing Stars mit Highlights, Hoppalas und Anekdoten – gemeinsam mit Michaela Kirchgasser, Kathrin Menzinger und Balázs Ekker. Inhalt: Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll begrüßen Michaela Kirchgasser, Kathrin Menzinger & Balázs Ekker anlässlich des runden Geburtstags von Dancing Stars. Gemeinsam sehen sie sich die lustigsten Momente aus Trainings, Showtänzen und Hoppalas an und plaudern darüber. Von den ersten Tanzschritten der Prominenten über wechselnde Jurymitglieder, über diverse Missgeschicke bis hin zu denen, die fehlendes Tanztalent mit Humor kompensierten. In 20 Jahren ist einiges passiert! Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
