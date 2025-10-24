Zum Inhalt springenBarrierefrei
20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments

20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments: Die lustigsten Momente

ORF1Staffel 1Folge 1vom 24.10.2025
62 Min.Folge vom 24.10.2025

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll feiern 20 Jahre Dancing Stars mit Highlights, Hoppalas und Anekdoten – gemeinsam mit Michaela Kirchgasser, Kathrin Menzinger und Balázs Ekker. Inhalt: Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll begrüßen Michaela Kirchgasser, Kathrin Menzinger & Balázs Ekker anlässlich des runden Geburtstags von Dancing Stars. Gemeinsam sehen sie sich die lustigsten Momente aus Trainings, Showtänzen und Hoppalas an und plaudern darüber. Von den ersten Tanzschritten der Prominenten über wechselnde Jurymitglieder, über diverse Missgeschicke bis hin zu denen, die fehlendes Tanztalent mit Humor kompensierten. In 20 Jahren ist einiges passiert! Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

