Folge 3: 20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments: Die besten Geschichten
64 Min.Folge vom 07.11.2025
Im dritten und letzten Special zur ORF-Erfolgsshow erzählen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll "Die besten Geschichten" aus zwei Jahrzehnten "Dancing Stars". Zum Talk begrüßt das Duo diesmal Alfons Haider, Missy May und Vadim Garbuzov. 20 Jahre „Dancing Stars“ voller Emotionen: von Verletzungen, Streitereien und Versöhnungen über Liebesgeschichten bis hin zur Hochzeit. Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll sind gemeinsam mit Alfons Haider, Missy May und Vadim Garbuzov auf der Suche nach den besten Geschichten aus 20 Jahren „Dancing Stars“. Es wird gelacht, geweint und sogar geheiratet. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
