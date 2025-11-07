Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments

20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments: Die besten Geschichten

ORF1Staffel 1Folge 3vom 07.11.2025
20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments: Die besten Geschichten

20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments: Die besten GeschichtenJetzt kostenlos streamen

20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments

Folge 3: 20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments: Die besten Geschichten

64 Min.Folge vom 07.11.2025

Im dritten und letzten Special zur ORF-Erfolgsshow erzählen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll "Die besten Geschichten" aus zwei Jahrzehnten "Dancing Stars". Zum Talk begrüßt das Duo diesmal Alfons Haider, Missy May und Vadim Garbuzov. 20 Jahre „Dancing Stars“ voller Emotionen: von Verletzungen, Streitereien und Versöhnungen über Liebesgeschichten bis hin zur Hochzeit. Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll sind gemeinsam mit Alfons Haider, Missy May und Vadim Garbuzov auf der Suche nach den besten Geschichten aus 20 Jahren „Dancing Stars“. Es wird gelacht, geweint und sogar geheiratet. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments
ORF1
20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments

20 Jahre Dancing Stars - Magic Moments

Alle 1 Staffeln und Folgen