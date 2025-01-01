24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 2: Zurück zu altem Glanz
40 Min.Ab 12
In Allentown, Pennsylvania, kann sich das "Shanty on the 19th" gerade noch so über Wasser halten. Einst war das Restaurant für seine Spitzenküche und nobles Dekor bekannt, doch fünf Jahre unter der Führung von Besitzer Joe belastet den Laden eine halbe Millionen Dollar Schulden und ein Ende der Misere ist nicht in Sicht. Groden Ramsay muss sich ordentlich ins Zeug legen, um dem Restaurant neues Leben einzuhauchen.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.