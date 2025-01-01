Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

All3MediaStaffel 2Folge 5
Folge 5: Kein Land in Sicht

40 Min.Ab 12

In Seymour, Connecticut, bangt Familie Hamme um ihre Existenz. Ihr Restaurant "Stone's Throw" wirft trotz größter Investitionen keinen Gewinn ab. Schuld daran ist die horrende Qualität des Essens und der schlechte Service. Kann Gordon Ramsay das Lokal vor seinem endgültigen Ruin bewahren?

