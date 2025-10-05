Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Das Jazz-Erbe der Familie Gadson

Staffel 2Folge 6vom 05.10.2025
Das Jazz-Erbe der Familie Gadson

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 6: Das Jazz-Erbe der Familie Gadson

40 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Gordon Ramsay verkleidet sich als Softball-Spieler, um unbemerkt die Qualität des "Bayou" zu testen. Das Restaurant in Kansas City, Missouri, wird von den Schwestern Sharekka und Shayna geführt. Deren Zwietracht aber schlägt sich glatt aufs Essen nieder, entsprechend entsetzt reagiert der Restaurant-Retter, als er sein Mahl verköstigt. Kann er für mehr Harmonie und Qualität im Familiengeschäft sorgen?

