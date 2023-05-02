Staffel 01 Folge 02: Daniel Scheiböck-Ortner - der nächste Influencer?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Daniel Scheiböck-Ortner - der nächste Influencer?
5 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 6
Daniel Scheiböck-Ortner stellt sich vor und verrät uns, weshalb gerade er der nächste "Chemie-Influencer" sein sollte.
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Genre:Spielshow, Unterhaltung, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4