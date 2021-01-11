Norman & Tino vs. Sandra & DanielJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 6: Norman & Tino vs. Sandra & Daniel
43 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 12
Heute treten an: Die Freunde Norman (36) & Tino (30) gegen das Paar Sandra (31) & Daniel (34). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1