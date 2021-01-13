Silvia & Bettina vs. Dirk & SebastianJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 8: Silvia & Bettina vs. Dirk & Sebastian
43 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 6
Heute treten an: Die Freundinnen Silvia (54) & Bettina (53) gegen die Freunde Dirk (54) & Sebastian (43). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1