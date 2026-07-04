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75 Jahre Österreich Radrundfahrt

75 Jahre Österreich-Radrundfahrt

ORF1Staffel 1Folge 2vom 04.07.2026
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75 Jahre Österreich Radrundfahrt

Folge 2: 75 Jahre Österreich-Radrundfahrt

47 Min.Folge vom 04.07.2026

Durch Schnee, Staub und Jubel trägt die Straße ihre Helden quer durch Österreich und schreibt Geschichte auf zwei Rädern. Seit 75 Jahren schreibt die Österreich-Rundfahrt Sportgeschichte: Von den ersten Nachkriegsrennen "Quer durch Österreich" bis zur modernen Tour begeistert sie Hunderttausende. Richard Menapace wird mit seinen Siegen 1949 und 1950 zum ersten Sporthelden der Zweiten Republik. Unvergessen sind die epischen Duelle von Wolfgang Steinmayr und Rudolf Mitteregger am Großglockner. Zwischen Schneestürmen, Rekordvorsprüngen und Sekundenentscheidungen erzählt die Tour von Leidenschaft, Mut und legendären Momenten des Radsports. Bildquelle: APA-Images / brandstaetter images / Votava

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