75 Jahre Österreich Radrundfahrt
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75 Jahre Österreich Radrundfahrt
Seit 75 Jahren schreibt die Österreich-Rundfahrt Sportgeschichte: Von den ersten Nachkriegsrennen "Quer durch Österreich" bis zur modernen Tour begeistert sie Hunderttausende. Richard Menapace wird mit seinen Siegen 1949 und 1950 zum ersten Sporthelden der Zweiten Republik. Unvergessen sind die epischen Duelle von Wolfgang Steinmayr und Rudolf Mitteregger am Großglockner. Zwischen Schneestürmen, Rekordvorsprüngen und Sekundenentscheidungen erzählt die Tour von Leidenschaft, Mut und legendären Momenten des Radsports.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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