9-1-1 Notruf L.A.
Folge 18: Schutzengel
43 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Die 118 sichert gerade eine Unfallstelle, als plötzlich ein Lkw in einen Brückenpfeiler fährt und die Brücke zum Einsturz bringt. Die Crew und viele weitere Menschen geraten in Gefahr. Athena übernimmt die Koordination der Rettungsmaßnahmen, während einige Teammitglieder unter den Trümmern begraben sind. Bei Kameron setzen indes die Wehen ein, was Buck und Natalia überraschenderweise näher zusammenbringt.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen