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9-1-1 Notruf L.A.

Hast Du einen Geist gesehen?

Kabel EinsStaffel 7Folge 7vom 15.08.2026
Hast Du einen Geist gesehen?

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9-1-1 Notruf L.A.

Folge 7: Hast Du einen Geist gesehen?

41 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Frau wird mit ihrem Baby entführt und kann deshalb mit der 9-1-1 nicht offen sprechen. Maddie überträgt ihre eigenen Erfahrungen mit einer Entführung auf die Anruferin und übersieht dadurch ein entscheidendes Detail. Hen und Karen erfahren, dass ihre Pflegetochter Mara einen kleinen Bruder hat, der bei seinem leiblichen Vater lebt. Sie wünschen sich, dass die Geschwister weiterhin in Kontakt bleiben können. Indes trifft Eddie auf eine Frau, die Shannon sehr ähnlich sieht.

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