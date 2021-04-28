Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Ins Kloster gesteckt: Eine völlig fremde Welt für die Jungs

sixxStaffel 1Folge 2vom 28.04.2021
99 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12

Die Teenager Dennis, Adonis, Jonny und Kenan sind zu Gast in der Benediktinerabtei Ottobeuren. Sie sollen sich eine ganze Woche der Tradition, den strengen Regeln und den christlichen Ritualen unterwerfen. Die Mönche suchen ihr Glück in einem harten und einfachen Dasein. Sie leben für den Verzicht, die Zurückhaltung, Disziplin und die Suche nach Gott. Eine fremde Welt für die Jungs. Werden sie alle bis zum Ende durchhalten und sogar etwas für ihr weiteres Leben mitnehmen?

sixx
