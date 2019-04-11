Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Die Welt steht Kopf: Geschockte Teenies im Kloster

sixxStaffel 1Folge 3vom 11.04.2019
98 Min.Folge vom 11.04.2019Ab 12

Gabriela, Jasmin, Maria und Sophia landen im Kloster Linz, bei den Marienschwestern vom Karmel. Für die Mädchen ist das Leben, das aus Zurückhaltung, Disziplin und Verzicht besteht, ein richtiger Schock und völlig absurd. Der erste Ärger lässt nicht lange auf sich warten und Jasmin will schon beim anstehenden Einzug das Handtuch werfen ...

