Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Folge 3: Die Welt steht Kopf: Geschockte Teenies im Kloster
98 Min.Folge vom 11.04.2019Ab 12
Gabriela, Jasmin, Maria und Sophia landen im Kloster Linz, bei den Marienschwestern vom Karmel. Für die Mädchen ist das Leben, das aus Zurückhaltung, Disziplin und Verzicht besteht, ein richtiger Schock und völlig absurd. Der erste Ärger lässt nicht lange auf sich warten und Jasmin will schon beim anstehenden Einzug das Handtuch werfen ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins