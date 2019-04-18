Handy- und Alkoholverbot im Kloster: Harte Bedingungen für die TeenagerJetzt kostenlos streamen
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Folge 4: Handy- und Alkoholverbot im Kloster: Harte Bedingungen für die Teenager
84 Min.Folge vom 18.04.2019Ab 12
Tattoo-Queen Jessica-Jill, Bloggerin Michelle und die Partygirls Anna und Mareike sind geschockt, als sie im Kloster Marienkron in Mönchhof ankommen. Die nächsten Tage müssen sie streng nach den Ordensregeln des heiligen Benedikt leben: Vor allem mit dem Handy- und Alkoholverbot haben die Teenager zu kämpfen. Anna will sich das nicht gefallen lassen und betrinkt sich heimlich - doch Mitstreiterin Mareike verpetzt sie ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins