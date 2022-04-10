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Abenteuer Leben am Sonntag

Virtual Reality macht's möglich: Die Reise ins Miniatur Wunderland

Kabel EinsFolge vom 10.04.2022
Virtual Reality macht's möglich: Die Reise ins Miniatur Wunderland

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.04.2022: Virtual Reality macht's möglich: Die Reise ins Miniatur Wunderland

93 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12

"Abenteuer Leben" begleitet die Entstehung des ungewöhnlichsten Spaziergangs von Deutschland. Ab April kann jeder durch die Landschaften des weltberühmten Hamburger Miniatur Wunderlands laufen. Modernste Virtual Reality-Technik macht diesen Trip möglich: Die Besucher können sich in der virtuellen Welt schrumpfen lassen und 30 Minuten durch die Miniaturwelt spazieren und wie in einem Videospiel Rätsel und Aufgaben lösen.

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