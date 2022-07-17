Deutschlands erster Pool-Anhänger mit TÜVJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.07.2022: Deutschlands erster Pool-Anhänger mit TÜV
90 Min.Folge vom 17.07.2022Ab 12
Auto-Händler Rudi Dietl hat schon unzählige, verrückte Umbauten gemacht. Aber dieses Projekt ist selbst für den Tüftler und sein Handwerker-Team die absolute Krönung: Er will den ersten, straßenzugelassenen Pool-Anhänger der Welt bauen! Geht Rudi mit dem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes baden? Oder rollt sein cooles Unikat bald über unsere Straßen?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins