Jugend kann nicht kochen: Die Döner ChallengeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge 3: Jugend kann nicht kochen: Die Döner Challenge
90 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 12
Ein Klassiker aus Europas Küche: der Döner. Er ist eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte - deshalb hat sich Chefkoch Achim eine kleine Gemeinheit ausgedacht - die Döner Challenge ...
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Abenteuer Leben Spezial
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2018, Season 2022: Kabel Eins