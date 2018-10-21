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Abenteuer Leben Spezial

Jugend kann nicht kochen: Die Döner Challenge

Kabel EinsStaffel 2018Folge 3vom 21.10.2018
Jugend kann nicht kochen: Die Döner Challenge

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Abenteuer Leben Spezial

Folge 3: Jugend kann nicht kochen: Die Döner Challenge

90 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 12

Ein Klassiker aus Europas Küche: der Döner. Er ist eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte - deshalb hat sich Chefkoch Achim eine kleine Gemeinheit ausgedacht - die Döner Challenge ...

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