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Abenteuer Leben Spezial

Models können nicht kochen - oder doch?

Kabel EinsStaffel 2018Folge 4vom 28.10.2018
Models können nicht kochen - oder doch?

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Abenteuer Leben Spezial

Folge 4: Models können nicht kochen - oder doch?

90 Min.Folge vom 28.10.2018Ab 12

Drei Models - Anna Maria, Lovelyn und Jacqueline - und einer mittendrin: Küchenchef Achim! Und der behauptet frech wie immer: Die sehen super aus - aber Models können ganz bestimmt nicht kochen. Und Lasagne schon gar nicht. Ob er recht behält?

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