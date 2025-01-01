Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben Spezial

Sparen macht Spaß

Kabel Eins
Sparen macht Spaß

Sparen macht SpaßJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Sparen macht Spaß

90 Min.Ab 12

Gutes muss nicht immer teuer sein - doch stimmt das wirklich? Ob günstige Überraschungspakete, Tipps für Haus und Garten, Online-Schnäppchen oder Resteverwertung von Lebensmitteln - "Abenteuer Leben Spezial" zeigt, dass Sparen Spaß macht und sich durchaus rentiert.

Alle verfügbaren Folgen