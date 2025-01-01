Abenteuer Leben Spezial
Sparen macht Spaß
90 Min.Ab 12
Gutes muss nicht immer teuer sein - doch stimmt das wirklich? Ob günstige Überraschungspakete, Tipps für Haus und Garten, Online-Schnäppchen oder Resteverwertung von Lebensmitteln - "Abenteuer Leben Spezial" zeigt, dass Sparen Spaß macht und sich durchaus rentiert.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller