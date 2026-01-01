Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben Spezial

Die besten Küchentricks

Kabel Eins
Die besten Küchentricks

Die besten KüchentricksJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Die besten Küchentricks

90 Min.Ab 12

Im Internet finden sich unzählige Tipps und Tricks, mit den angeblich besten und hilfreichsten Küchentricks. Die "Abenteuer Leben"-Tester Julia und Christian haben die Tipps auf den Prüfstand gestellt: Wie lagert man seine Lebensmittel am besten? Welche Küchengadgets sind tatsächlich hilfreich? Außerdem verrät Starkoch Christian Henze heute seine besten Superfood-Rezepte.

