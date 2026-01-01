Abenteuer Leben Spezial
Die besten Küchentricks
90 Min.Ab 12
Im Internet finden sich unzählige Tipps und Tricks, mit den angeblich besten und hilfreichsten Küchentricks. Die "Abenteuer Leben"-Tester Julia und Christian haben die Tipps auf den Prüfstand gestellt: Wie lagert man seine Lebensmittel am besten? Welche Küchengadgets sind tatsächlich hilfreich? Außerdem verrät Starkoch Christian Henze heute seine besten Superfood-Rezepte.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller