Abenteuer Leben Spezial
Das Leben der anderen
90 Min.Ab 12
In Jamaika soll es angeblich den besten Kaffee der Welt geben. Um herauszufinden, ob das stimmt, ist Chefkoch und Kaffee-Junkie Dirk Hoffmann in die Blue Mountains gereist. Außerdem: Schnäppchenpreise soweit das Auge reicht - ein Liter Milch für 35 Cent, Nudeln für 16 Cent, ein Kilo Zucker für 50 Cent. Die Discounter in Russland bieten manche Waren zu Tiefstpreisen an. Reporter und Russlandkenner Igor macht den Test. Wie gut und günstig sind die Lebensmittel made in Russia?
