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Abenteuer Leben täglich

Hypegerichte aus dem Netz

Kabel EinsFolge vom 18.01.2023
Hypegerichte aus dem Netz

Hypegerichte aus dem NetzJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.01.2023: Hypegerichte aus dem Netz

44 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12

Sie sind echte Internetstars: Pasta mit Hack, das 5 Minuten-Frühstück und Joghurtkuchen so weich wie eine Wolke. Millionenfach angeklickt. Doch sind die beiden Gerichte wirklich den Hype wert? Profiköchin Verena Leister testet sie für uns.

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