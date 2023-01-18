Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.01.2023: Hypegerichte aus dem Netz
44 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12
Sie sind echte Internetstars: Pasta mit Hack, das 5 Minuten-Frühstück und Joghurtkuchen so weich wie eine Wolke. Millionenfach angeklickt. Doch sind die beiden Gerichte wirklich den Hype wert? Profiköchin Verena Leister testet sie für uns.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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