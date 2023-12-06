Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Achims Hack Check Waffeln und Co

Kabel EinsFolge vom 06.12.2023
Achims Hack Check Waffeln und Co

Achims Hack Check Waffeln und CoJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.12.2023: Achims Hack Check Waffeln und Co

41 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12

Was man mit Waffeln und einem Waffeleisen nicht so alles anstellen kann: Burger machen zum Beispiel und dann auch noch mit Pommes als Bun! Echt crazy, dachte auch unser Berliner Chefkoch Achim Müller, als er dieses und andere Rezepte-Hacks im Netz gefunden hat. Achim macht für uns den Hack Check - heute die Waffeledition!

Alle verfügbaren Folgen