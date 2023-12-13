Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Tech-Check: Die Facebook-Brille

Kabel EinsFolge vom 13.12.2023
Tech-Check: Die Facebook-Brille

Tech-Check: Die Facebook-BrilleJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.12.2023: Tech-Check: Die Facebook-Brille

42 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12

Smartglasses sollen einmal unsere Smartphones ablösen. Telefonieren, Musik hören, Fotos und Videos aufnehmen mit einer Brille – ist das die Zukunft? Abenteuer Leben macht den Tech-Check: Was kann die smarte Daten-Brille von Meta noch alles? Und braucht man das?

Alle verfügbaren Folgen