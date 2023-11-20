Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.11.2023: Die Ringjäger
41 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 12
Wenn ein geliebtes Schmuckstück verloren geht, ist die Verzweiflung groß. Die Ringjäger sind oft die letzte Hoffnung. Mit ihrem Equipment spüren sie an Land und unter Wasser verlorenen Schmuck auf. Wir haben die Ringjäger bei zwei Einsätzen begleitet. Und: Achims Hack Check, Tartiflette Tatin und Poliermeisterschaft
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
