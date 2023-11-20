Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Die Ringjäger

Kabel Eins
Folge vom 20.11.2023
Die Ringjäger

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.11.2023: Die Ringjäger

41 Min.
Folge vom 20.11.2023
Ab 12

Wenn ein geliebtes Schmuckstück verloren geht, ist die Verzweiflung groß. Die Ringjäger sind oft die letzte Hoffnung. Mit ihrem Equipment spüren sie an Land und unter Wasser verlorenen Schmuck auf. Wir haben die Ringjäger bei zwei Einsätzen begleitet. Und: Achims Hack Check, Tartiflette Tatin und Poliermeisterschaft

