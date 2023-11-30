Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.11.2023: Der Polar-Burger
41 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
500 Kilometer oberhalb vom Polarkreis ist beinahe das ganze Jahr Schnee und strenger Winter. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller ist bei minus 20 Grad auf einem zugefrorenen Fjord, um eine besondere Spezialität kennenzulernen: den Polar-Burger. Wie wird das Gericht dem Profi schmecken? Und: Top 5 Weihnachtsmärkte, Crazy Sweets, Bombay Duck - diese Ente ist ein Fisch
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins