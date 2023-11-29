Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.11.2023: Supermarkt der Zukunft
41 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Seit über 60 Jahren gibt es den Selbstbedienungs-Markt, wie wir ihn kennen. Er hat aber Konkurrenz bekommen und diese ist nur einen Mausklick entfernt. Zeit, dass sich der Einzelhandel mal wieder neu erfindet. Wir zeigen Testprojekte und Varianten, die tatsächlich schon im Betrieb sind: autonome Supermärkte ohne Kassen und Personal, Lieferbot und Drohne. Kurzum: den Supermarkt der Zukunft. Und: Das 5 Minuten Ass, Echtzeitkochen Lasagne mal anders, Achims Hack Check
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins