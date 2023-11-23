Deutschlands beste SteakhäuserJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.11.2023: Deutschlands beste Steakhäuser
41 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Jetzt geht´s um die besten Restaurants vor Ihrer Haustür. Abenteuer Leben täglich macht den Check: haben die Restaurants mit den besten Bewertungen diese auch verdient? Wir besuchen die beliebtesten Steakhäuser in Köln, Düsseldorf und München. Und: Burger vom Weltmeister, Top X Bizarre Restaurants Taiwan, Ich sehe die Welt von oben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins