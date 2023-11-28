Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kochkisten im Check

Kabel Eins
Folge vom 28.11.2023
Kochkisten im Check

Kochkisten im CheckJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.11.2023: Kochkisten im Check

42 Min.
Ab 12

Kennen Sie das? Der Eintopf köchelt stundenlang auf dem Herd, frisst Strom und man hat ewig keine Ruhe? Das soll auch anders gehen! Die sogenannte "Kochkiste" spart angeblich nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und tut nebenbei noch der Umwelt was Gutes. Chefkoch Semi Hassine macht den Check! Und: Hoffmanns Leibgerichte: Schnitzel, Backen in geil, JKNK Highlights 19

