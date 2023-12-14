Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Das 5 Minuten Ass – Chicken Wraps

Kabel Eins
Folge vom 14.12.2023
Das 5 Minuten Ass – Chicken Wraps

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.12.2023: Das 5 Minuten Ass – Chicken Wraps

42 Min.
Ab 12

Kennen Sie das? Endlich Feierabend, endlich zuhause - und jetzt was essen, aber ohne ewig in der Küche stehen... Für genau solche Tage haben wir unser 5-Minuten-Ass: kocht super schnell, super lecker - und trotzdem super easy!

