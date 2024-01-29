Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Neue Pizzatrends: Sofia und Elef testen alternative Zubereitungsmethoden

Kabel EinsFolge vom 29.01.2024
Neue Pizzatrends: Sofia und Elef testen alternative Zubereitungsmethoden

Neue Pizzatrends: Sofia und Elef testen alternative ZubereitungsmethodenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.01.2024: Neue Pizzatrends: Sofia und Elef testen alternative Zubereitungsmethoden

42 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12

Fast jeder mag Pizza, deshalb belegt sie Platz 2 beim Fast Food-Ranking in Deutschland aber gibt es auch noch andere Zubereitungsmethoden? Hobby Köchin Sofia und Profi-Koch Elef machen den Test und probieren die neuesten Pizzatrends aus dem Internet.

Alle verfügbaren Folgen