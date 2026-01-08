Achtung Abzocke aktuell: Ihr Urlaub 2026!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 08.01.2026: Achtung Abzocke aktuell: Ihr Urlaub 2026!
87 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Fit für die Urlaubsplanung! In "Achtung Abzocke aktuell" deckt Peter Giesel mit seinem Team die größten Reisefallen für die anstehende Urlaubssaison auf. Der Kabel Eins-Reporter zeigt den Zuschauern, worauf sie achten müssen, was sie vermeiden sollten und wie man seinen Traumurlaub schlau bucht. Auf Teneriffa spricht er mit Urlaubsexperten und Urlaubern und ermittelt in Abzock-Fällen. Außerdem: ein "Live"-Buchungsexperiment mit überraschendem Ausgang.
