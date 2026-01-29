Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 29.01.2026: Liebe und Leiden
88 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Wenn aus Herzklopfen Ärger wird. Peter Giesel zeigt, wie romantische Pläne durch unseriöse Angebote und enttäuschte Erwartungen zum finanziellen Albtraum werden. Von besonderen Momenten und großen Versprechen. „Achtung Abzocke“ zeigt, wie Gefühle ausgenutzt und Liebe manchmal teuer bezahlt wird.
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Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Kabel Eins