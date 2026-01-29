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Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Liebe und Leiden

Kabel EinsFolge vom 29.01.2026
Liebe und Leiden

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Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Folge vom 29.01.2026: Liebe und Leiden

88 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Wenn aus Herzklopfen Ärger wird. Peter Giesel zeigt, wie romantische Pläne durch unseriöse Angebote und enttäuschte Erwartungen zum finanziellen Albtraum werden. Von besonderen Momenten und großen Versprechen. „Achtung Abzocke“ zeigt, wie Gefühle ausgenutzt und Liebe manchmal teuer bezahlt wird.

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