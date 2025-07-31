Ost-Kanada: Abenteuer und Abzocken geben sich die HandJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 31.07.2025: Ost-Kanada: Abenteuer und Abzocken geben sich die Hand
89 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 6
Im Osten Kanadas, dem zweitgrößten Land der Welt, warten unendliche Weiten, Tiere und Abenteuer auf die Touristen. Aber aufpassen: Wo Urlauber sind, da sind auch die Abzocken nicht weit. Peter Giesel und sein Team decken die dreistesten Maschen auf!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH