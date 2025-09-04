Abzocke in Südostasien: Kinder als Werkzeug dreister TouristenfängerinnenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 04.09.2025: Abzocke in Südostasien: Kinder als Werkzeug dreister Touristenfängerinnen
88 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 6
Vietnam, Thailand, Kambodscha - Südostasien ist ein Touristenmagnet und damit auch Paradies für Abzocker. Peter Giesel kämpft bei Angkor Wat mit Touristenhorden und zeigt, wie Kinder als Werkzeug dreister Touristenfängerinnen missbraucht werden.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH