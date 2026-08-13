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Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Amerika - oder doch Achtung Abzockistan?

Kabel EinsFolge vom 13.08.2026
Amerika - oder doch Achtung Abzockistan?

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Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 13.08.2026: Amerika - oder doch Achtung Abzockistan?

89 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Promitouren ohne Promis, völlig überzogene Restaurant-Rechnungen, Hot Dog-Abzocken, Cowboy-Outfits "Made in China" oder die Grand Canyon-Eintritts-Abzocke - Peter Giesel ist wieder unterwegs im Land der unbegrenzten Abzock-Möglichkeiten: Amerika!

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