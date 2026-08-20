Australien - Down Under, alles steht KopfJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 20.08.2026: Australien - Down Under, alles steht Kopf
89 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Australien ist ein Traumziel, doch lauern Gefahren wie überteuerte Fährtouren in Sydney, falsche Handwerkskunst und enttäuschende Riff-Trips. Peter Giesel reist 16.000 Kilometer nach Down Under, um auf Spurensuche zu gehen und schonungslos aufzudecken, wo der Traumurlaub zur Abzockfalle wird.
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Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5, Season 10-12: Kabel Eins & © Season 1-3, Season 3-9: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Videorechte: Endemol Shine Germany GmbH, Bildrechte: Kabel Eins